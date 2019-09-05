Соревнования прошли в рамках закрытия летнего спортивного сезона
В рамках закрытия летнего спортивного сезона в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошла спартакиада среди осуждённых. Мероприятие состоялось при поддержке члена общественного совета при УФСИН, Василия Дандарова - Даба-ламы.
Перед началом соревнований Даба-лама провёл хурал «Табын харюулга» или «Пять отводов от плохих деяний» и пожелал всем участникам состязаний интересных соревнований, упорной борьбы и честной победы.
Команды соревновались в шести дисциплинах. В числе состязаний были: шашки, шахматы, настольный теннис, толчок гири, мини-футболу. А завершился насыщенный спортивный день самым зрелищным видом соревнований – бурятской национальной борьбой «бухэ барилдаан».
В каждой дисциплине были названы лучшие участники и победители, которые будут поощрены правами начальника учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в бухэ барилдаан
Общество, Фото:
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