В Улан-Удэ осуждённые соревновались в бухэ барилдаан

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования прошли в рамках закрытия летнего спортивного сезона



В рамках закрытия летнего спортивного сезона в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошла спартакиада среди осуждённых. Мероприятие состоялось при поддержке члена общественного совета при УФСИН, Василия Дандарова - Даба-ламы.



Перед началом соревнований Даба-лама провёл хурал «Табын харюулга» или «Пять отводов от плохих деяний» и пожелал всем участникам состязаний интересных соревнований, упорной борьбы и честной победы.



Команды соревновались в шести дисциплинах. В числе состязаний были: шашки, шахматы, настольный теннис, толчок гири, мини-футболу. А завершился насыщенный спортивный день самым зрелищным видом соревнований – бурятской национальной борьбой «бухэ барилдаан».



В каждой дисциплине были названы лучшие участники и победители, которые будут поощрены правами начальника учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

