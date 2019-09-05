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Выплаты «земским» врачам в Бурятии могут вырасти до 2 миллионов

Выплаты «земским» врачам в Бурятии могут вырасти до 2 миллионов
Общество,  Фото:pixabay.com
Путин предложил вдвое увеличить выплаты учителям и врачам на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток, сообщает ТАСС.

- Из 1834 населённых пунктов Дальнего Востока 1614 - это те, где проживают пять и менее тысяч человек. А расстояния между городами и посёлками порой достигают сотен километров. Нужно обязательно учитывать эту специфику, - цитирует ТАСС Путина.

Президент заявил, что нужно адаптировать общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока.

- Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока, увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населённые пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза, - сказал президент.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 2012 года действует программа «Земский доктор». Переехавший в сельскую местность врач получает миллион рублей, за что обязуется отработать здесь пять лет. В Бурятию за миллионом рублей переезжали семьями врачи из соседних регионов, Краснодарского края и даже Москвы. Впрочем, есть у «Земского доктора» и подводные камни - в счёт пяти лет включается и декретный отпуск, так что многие женщины фактически не отрабатывают весь контракт. К тому же, как показала практика, на миллион рублей врачи предпочитают покупать жильё в Улан-Удэ, а не в районе, где работают.

Этим летом стало известно, что, возможно, уже в 2020-м в Бурятии по аналогии с «Земским доктором» запустят программу для сельских учителей. Единовременная выплата та же – миллион рублей. 
врачи учителя Путин
 
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