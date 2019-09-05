Акция прошла в Буйском лесничестве Бичурского района
В Бичурском районе Бурятии в рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Буйского лесничества вместе со школьным лесничеством убрались в лесу.
Лесники и члены школьного лесничества «Юный лесовод» навели порядок в лесу вблизи села Узкий Луг. Юные защитники леса совместно с сотрудниками лесничества собрали более 30 мешков мусора, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
- В основном, тут бытовые отходы - картон, пластиковые и жестяные банки. Мы хотим, чтобы наш лес был чистым и красивым, где жители села смогут гулять и дышать свежим воздухом, - рассказали ребята.
- Чистота и порядок в лесах зависят от каждого из нас. Такие уборки нацелены в первую очередь на воспитание экологической культуры поведения и ответственности подрастающего поколения. Если ребёнок с детства приучен к экологической культуре, то став взрослым, он уже не будет мусорить в лесу. Возможно, в будущем, он захочет беречь и сохранять лес, и пополнит ряды лесников, - рассказывают сотрудники Буйского лесничества.
Школьники и лесники в Бурятии очистили лес от мусора
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