







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дамдинцурунов Вячеслав (@damdintsurunov_v) 28 Авг 2019 в 11:26 PDT



Баир Асалханов 7 раз становился победителем в профессиональных боях из 9 проведённых. Также он является финалистом чемпионата России по универсальному бою, чемпион и призёр международных всероссийский соревнований по рукопашному бою, боевому самбо, ММА и чемпион гран-при Сибири по ММА.



FIGHT NIGHTS GLOBAL — самая крупная промоутерская компания России, которая проводит турниры по смешанным единоборствам с участием мировых звёзд. Первый ивент компании состоялся в июне 2010 года в Москве, с тех пор многие бойцы построили успешную карьеру и стали мировыми звездами ММА.

Баир Асалханов 7 раз становился победителем в профессиональных боях из 9 проведённых. Также он является финалистом чемпионата России по универсальному бою, чемпион и призёр международных всероссийский соревнований по рукопашному бою, боевому самбо, ММА и чемпион гран-при Сибири по ММА.FIGHT NIGHTS GLOBAL — самая крупная промоутерская компания России, которая проводит турниры по смешанным единоборствам с участием мировых звёзд. Первый ивент компании состоялся в июне 2010 года в Москве, с тех пор многие бойцы построили успешную карьеру и стали мировыми звездами ММА.









Уроженец Усть-Ордынского, известный в Бурятии профессиональный боец ММА Баир Асалханов дебютирует в Fight Nights Global.Первый бой спортсмена в Fight Nights Global состоится 12 октября в Москве. Против Баира Асаланова выйдет боец из Ростова Артём Лобанов.Ранее Баир подписал контракт с бурятским спортивным клубом «Патриот». Об этом сообщил на днях министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он опубликовал фото с бойцом Баиром Асалхановым и бизнесменом Львом Асахановым.- Асалханов Баир подписал контракт с клубом Патриот (Бурятия). Асалханов Лев Алексеевич принял решение участвовать в продвижении нашего бойца в мире ММА, - подписал министр публикацию.