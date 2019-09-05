 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Сентября

04 Сентября

Популярное

Баир Асалханов дебютирует в Fight Nights Global

Баир Асалханов дебютирует в Fight Nights Global
Общество, 
Первый бой Баир Асалханов проведёт против ростовчанина

Уроженец Усть-Ордынского, известный в Бурятии профессиональный боец ММА Баир Асалханов дебютирует в Fight Nights Global.

Первый бой спортсмена в Fight Nights Global состоится 12 октября в Москве. Против Баира Асаланова выйдет боец из Ростова Артём Лобанов.

Ранее Баир подписал контракт с бурятским спортивным клубом «Патриот». Об этом сообщил на днях министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он опубликовал фото с бойцом Баиром Асалхановым и бизнесменом Львом Асахановым.

- Асалханов Баир подписал контракт с клубом Патриот (Бурятия). Асалханов Лев Алексеевич принял решение участвовать в продвижении нашего бойца в мире ММА, - подписал министр публикацию.




Баир Асалханов 7 раз становился победителем в профессиональных боях из 9 проведённых. Также он является финалистом чемпионата России по универсальному бою, чемпион и призёр международных всероссийский соревнований по рукопашному бою, боевому самбо, ММА и чемпион гран-при Сибири по ММА.

FIGHT NIGHTS GLOBAL — самая крупная промоутерская компания России, которая проводит турниры по смешанным единоборствам с участием мировых звёзд. Первый ивент компании состоялся в июне 2010 года в Москве, с тех пор многие бойцы построили успешную карьеру и стали мировыми звездами ММА.


спорт смешанные единоборства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники и лесники в Бурятии очистили лес от мусора
Школьники и лесники в Бурятии очистили лес от мусора
Общество, 05.09.2019
Акция прошла в Буйском лесничестве Бичурского района
Двое граждан Украины переехали на ПМЖ в Забайкалье
Двое граждан Украины переехали на ПМЖ в Забайкалье
Общество, 05.09.2019
Они в упрощённом порядке получили российское гражданство
Баир Асалханов дебютирует в Fight Nights Global
Баир Асалханов дебютирует в Fight Nights Global
Общество, 05.09.2019
Первый бой Баир Асалханов проведёт против ростовчанина
В Улан-Удэ презентуют книгу о 85 интересных фактах о городе
В Улан-Удэ презентуют книгу о 85 интересных фактах о городе
Общество, 05.09.2019
Главными участниками презентации станут жители, вопросы которых составили основу издания
Осуждённые в Улан-Удэ спрашивали про досрочное освобождение
Осуждённые в Улан-Удэ спрашивали про досрочное освобождение
Общество, 05.09.2019
В колонии состоялся приём по личным вопросам
В Бурятии первоклашки побывали в патрульном автомобиле полицейских
В Бурятии первоклашки побывали в патрульном автомобиле полицейских
Общество, 05.09.2019
Детям провели экскурсию по отделу внутренних дел
В Улан-Удэ пранкер разыграл посетителей торгового центра
В Улан-Удэ пранкер разыграл посетителей торгового центра
Общество, 05.09.2019
Некоторые улан-удэнцы повелись на незатейливую шутку. ВИДЕО
В Чите соберутся священники из Греции, Палестины и Молдовы
В Чите соберутся священники из Греции, Палестины и Молдовы
Общество, 05.09.2019
Забайкальцы смогут посетить мастер-класс по колокольному звону
Жителей Бурятии удивили босоногие иностранцы
Жителей Бурятии удивили босоногие иностранцы
Общество, 05.09.2019
Пара прогуливалась без обуви в центре Улан-Удэ
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 05.09.2019
Ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер
Как быстро и с комфортом получить услугу налоговой службы
Как быстро и с комфортом получить услугу налоговой службы
Общество, 05.09.2019
Раньше при любом вопросе, который возникал у человека по налогам, надо было идти в налоговую инспекцию
Улан-удэнцев приглашают на бесплатную водную экскурсию
Улан-удэнцев приглашают на бесплатную водную экскурсию
Общество, 05.09.2019
В честь празднования Дня города пройдут традиционные экскурсии
Улан-удэнцы недовольны новым светофором на Мокрова
Улан-удэнцы недовольны новым светофором на Мокрова
Общество, 05.09.2019
«Стало ещё хуже», - негодуют горожане
Управление МВД по Улан-Удэ пополнили выпускники вузов
Управление МВД по Улан-Удэ пополнили выпускники вузов
Общество, 05.09.2019
В управлении МВД России по Улан-Удэ состоялась встреча руководства с выпускниками ВУЗов МВД России

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^