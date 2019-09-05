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В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков

В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
Общество,  Фото:pixabay.com
На площади имени Ленина для детей будут организованы бесплатные аттракционы

День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в Ангарске на площади имени Ленина 7 сентября. Начало празднования – в 12 часов.

В программе мероприятий – концертная программа от творческих коллективов города и области, мастер-классы, выставка садоводов и мастеров прикладного творчества, торговая площадка, фейерверк. Также все желающие – и взрослые, и дети – смогут принять участие в массовых спортивных соревнованиях; настольных играх; весёлых стартах; рисовании на асфальте; состязаниях по гиревому спорту, шахматам, шашкам, стритболу, армрестлингу, дартсу и настольному теннису. Победители и участники соревнований и других мероприятий получат призы и памятные подарки.

Для детей бесплатно будут работать развлекательные аттракционы.

Во время проведения праздника (до 15:00) будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Октябрьской до улицы Ленина и по улице Карла Маркса на участке от улицы Кирова до Глинки. Также будет ограничен въезд на площадь Ленина с улицы Глинки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Возрастное ограничение 0+
Ангарск Праздники Иркутская область нефтегазовая отрасль
 
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