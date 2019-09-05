На площади имени Ленина для детей будут организованы бесплатные аттракционы
День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в Ангарске на площади имени Ленина 7 сентября. Начало празднования – в 12 часов.
В программе мероприятий – концертная программа от творческих коллективов города и области, мастер-классы, выставка садоводов и мастеров прикладного творчества, торговая площадка, фейерверк. Также все желающие – и взрослые, и дети – смогут принять участие в массовых спортивных соревнованиях; настольных играх; весёлых стартах; рисовании на асфальте; состязаниях по гиревому спорту, шахматам, шашкам, стритболу, армрестлингу, дартсу и настольному теннису. Победители и участники соревнований и других мероприятий получат призы и памятные подарки.
Для детей бесплатно будут работать развлекательные аттракционы.
Во время проведения праздника (до 15:00) будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Октябрьской до улицы Ленина и по улице Карла Маркса на участке от улицы Кирова до Глинки. Также будет ограничен въезд на площадь Ленина с улицы Глинки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
Возрастное ограничение 0+
В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они выиграли бронзовые медали в парной гонке на 25 км
От мусора очистят береговую полосу озера Кенон
Молодёжный форум будет направлен на развитие окружающей среды студенческого кампуса ИРНИТУ
На территории Амурской области и Приморского края отмечено резкое распространение болезни
В Венгрии они выиграли два «золота» и одну «бронзу»
Молодёжная программа состоится в парке Орешкова, семейная – в «Юбилейном» и ретро – в парке Жанаева
В мероприятии принимает участие Русский драматический театр из Улан-Удэ
«Звёзды на Байкале» собрали 280 музыкантов из России, Австрии, США, Канады, Франции и Японии
Их получили победители конкурсов премии Исая Калашникова и грантов в сфере культуры и искусства
Туалет ЛВРЗ пользователи назвали «декорациями к фильму «Пила»
В Улан-Удэ вовсю готовятся к презентации нового трамвая «Львёнок»
В день выборов, 8 сентября с 8 часов утра начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами в Бурятии
Роль наследственности в этом занимает лишь 15 процентов
Соревнования прошли в рамках закрытия летнего спортивного сезона
Денис Оптимисстер станет гостем Книжного салона