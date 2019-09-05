Главными участниками презентации станут жители, вопросы которых составили основу издания
12 сентября в 16.00 часов в Центральной городской библиотеке имени Калашникова состоится презентация книги «85 интересных фактов о городе Верхнеудинске – Улан-Удэ».
Презентация сборника, посвящённого 85-летию переименования Верхнеудинска в Улан-Удэ, соберёт историков, краеведов, студентов, всех, кто любит город и хочет узнать новые факты из его истории, культуры, о личностях, которые сыграли значительную роль в его развитии. Все материалы книги подтверждены архивными и литературными документами, старыми печатными изданиями.
Главными участниками мероприятия станут жители, вопросы которых составили основу представляемого издания.
Возрастное ограничение – 12+
В Улан-Удэ презентуют книгу о 85 интересных фактах о городе
Общество, Фото:
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