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В Улан-Удэ презентуют книгу о 85 интересных фактах о городе

В Улан-Удэ презентуют книгу о 85 интересных фактах о городе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Главными участниками презентации станут жители, вопросы которых составили основу издания

12 сентября в 16.00 часов в Центральной городской библиотеке имени Калашникова состоится презентация книги «85 интересных фактов о городе Верхнеудинске – Улан-Удэ».

Презентация сборника, посвящённого 85-летию переименования Верхнеудинска в Улан-Удэ, соберёт историков, краеведов, студентов, всех, кто любит город и хочет узнать новые факты из его истории, культуры, о личностях, которые сыграли значительную роль в его развитии. Все материалы книги подтверждены архивными и литературными документами, старыми печатными изданиями.

Главными участниками мероприятия станут жители, вопросы которых составили основу представляемого издания.


Возрастное ограничение – 12+ 
книги история Улан-Удэ
 
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