В Бурятии первоклашки побывали в патрульном автомобиле полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Детям провели экскурсию по отделу внутренних дел



В Бичурском районе Бурятии сотрудники полиции провели для первоклассников экскурсию по отделу внутренних дел. Правоохранители рассказали детям, чем занимаются полицейские, как раскрывают преступления и какие задачи решают подразделения ОВД.



Детям показали экипировку стражей правопорядка, спецсредства и оружие, которые они используют. Кроме того, первоклашкам продемонстрировали патрульные автомашины, автомобиль дежурной части, на котором следственно-оперативная группа выезжает на места происшествий.



Юные гости узнали, для чего нужна рация и в каких случаях правоохранители прибегают к включению проблесковых маячков.



- Воодушевлённые увиденным, они отпраздновали День знаний за праздничным чаепитием, а заместитель начальника ОМВД Павел Богидаев вручил каждому памятный подарок, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

