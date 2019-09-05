Детям провели экскурсию по отделу внутренних дел
В Бичурском районе Бурятии сотрудники полиции провели для первоклассников экскурсию по отделу внутренних дел. Правоохранители рассказали детям, чем занимаются полицейские, как раскрывают преступления и какие задачи решают подразделения ОВД.
Детям показали экипировку стражей правопорядка, спецсредства и оружие, которые они используют. Кроме того, первоклашкам продемонстрировали патрульные автомашины, автомобиль дежурной части, на котором следственно-оперативная группа выезжает на места происшествий.
Юные гости узнали, для чего нужна рация и в каких случаях правоохранители прибегают к включению проблесковых маячков.
- Воодушевлённые увиденным, они отпраздновали День знаний за праздничным чаепитием, а заместитель начальника ОМВД Павел Богидаев вручил каждому памятный подарок, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии первоклашки побывали в патрульном автомобиле полицейских
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В колонии состоялся приём по личным вопросам
Детям провели экскурсию по отделу внутренних дел
Некоторые улан-удэнцы повелись на незатейливую шутку. ВИДЕО
Забайкальцы смогут посетить мастер-класс по колокольному звону
Пара прогуливалась без обуви в центре Улан-Удэ
Ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер
Раньше при любом вопросе, который возникал у человека по налогам, надо было идти в налоговую инспекцию
В честь празднования Дня города пройдут традиционные экскурсии
«Стало ещё хуже», - негодуют горожане
Молебен будет проходить три дня
В управлении МВД России по Улан-Удэ состоялась встреча руководства с выпускниками ВУЗов МВД России
Поют песню и снимаются в клипе два школьника
На празднике устроят метание аркана, прыжки через нарты и множество других мероприятий
Команда Бурятии состоит из 25 самых спортивных медиков
Также известная оперная певица выступит на гала-концерте фестиваля оперы имени Лхасарана Линховоина