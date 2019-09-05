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В Чите пройдёт паралимпийский турнир

В Чите пройдёт паралимпийский турнир
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревновании примут участие как параспортсмены, так и спортсмены без инвалидности

В Чите пройдёт IV краевой интегрированный турнир по бочча на кубок губернатора Забайкальского края. Торжественное открытие состоится 6 сентября в 10:00 в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Университет».

Бочча в Забайкалье только начинает развиваться. В соревнованиях примут участие около 30 команд из Читы и районов края. Особенность турнира в том, что соревноваться в нём будут как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и люди без инвалидности.

Соревнования проводятся для формирования общества равных возможностей, содействия физическому, духовному развитию и реабилитации людей с ограниченными возможностями посредством физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Справка

Бочча – паралимпийский вид спорта. Это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу.
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