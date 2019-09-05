В мероприятии принимает участие Русский драматический театр из Улан-Удэ
Открытие фестиваля спектаклей для детей и молодёжи «Крылья будущего» состоялось 4 сентября в Чите. Впервые на читинской сцене в Доме офицеров Забайкальского края был показан спектакль «Игроки» Брянского театра драмы имени А. Толстого. Мастерски сыгранная пьеса Николая Гоголя была горячо встречена зрителями.
Фестиваль «Крылья будущего» пройдёт в Чите до 9 сентября. За это время свои спектакли покажут семь профессиональных театров. Среди них – гости из других регионов: Брянский театр драмы имени А. Толстого, Русский драматический театр имени Н. Бестужева из Улан-Удэ, Хабаровский театр юного зрителя, Хабаровский краевой театр кукол, а также три забайкальских коллектива – краевой драматический театр, театр кукол «Тридевятое царство», театр национальных культур «Забайкальские узоры».
Сегодня, 5 сентября, в Доме офицеров Забайкальского края моноспектакль «Валентина, брависсимо!» представил Брянский театр, драму в одном действии «Вдох-выдох» – Русский драматический театр из Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.
В Чите стартовал театральный фестиваль «Крылья будущего»
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