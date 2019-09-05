В Улан-Удэ вручены награды по литературе, культуре и искусству

Их получили победители конкурсов премии Исая Калашникова и грантов в сфере культуры и искусства
В Улан-Удэ 5 сентября состоялось торжественное награждение победителей конкурса грантов и премий в сфере культуры и искусства и вручение литературной премии имени И. К. Калашникова.
Победителями конкурса грантов были признаны молодёжный художественный театр с проектом «Социум/Мир детей vs Мир взрослых», дом культуры им. А. П. Вагжанова с проектом «Бархатный сезон» и музей истории города Улан-Удэ с проектом «Страницы памяти».
Обладателями премий стали Олег Корнилов – руководитель студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Пингвин» КДЦ «Рассвет», Ирина Родионова – руководитель образцовой хореографической студии «Ирис» и Ольга Заяшникова – руководитель образцового хора «Акварель» детской школы искусств №5.
Литературную премию Исая Калашникова получили Юрий Извеков за книгу стихов и прозы «Коробка спичек» в номинации «Проза на русском языке» и Галина Дашеева (Базаржапова) за книгу рассказов, художественно-публицистических очерков «Буусын hургаал» («Заповедь родной земли») в номинации «Проза на бурятском языке».
Как сообщает управление по информационной политике, ежегодный городской конкурс на соискание грантов и премий администрации Улан-Удэ в сфере культуры и искусства проводится с 2011 года. В этом году он стартовал с 12 июля. К участию в конкурсе допускались организации и учреждения культуры и искусства, деятели культуры и искусства, творческие коллективы, общественные организации, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители. Всего в этом году было подано 11 заявок. Сумма гранта составила 100 тысяч рублей, сумма премии – 15 тысяч рублей.
Литературная премия имени народного писателя Бурятии Исая Калашникова была учреждена администрацией города Улан-Удэ в 1998 году. Премия присуждается за создание литературных произведений в жанре прозы, отражающих своеобразие Улан-Удэ, в двух номинациях – на русском и бурятском языках. В этом году на конкурс поступили произведения 14 авторов: 11 – на русском языке, 3 – на бурятском.
В Улан-Удэ вручены награды по литературе, культуре и искусству
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