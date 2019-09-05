Ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом. Усиление ветра до 20 м/с.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
При сильном дожде, ветре, мокром снеге, по возможности, рекомендуется оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
- При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы, - поясняют в республиканском МЧС.
В условиях ухудшения видимости из-за осадков следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.
В Бурятии резко ухудшится погода
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