В Бурятии резко ухудшится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом. Усиление ветра до 20 м/с.



В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



При сильном дожде, ветре, мокром снеге, по возможности, рекомендуется оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



- При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы, - поясняют в республиканском МЧС.



В условиях ухудшения видимости из-за осадков следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.





