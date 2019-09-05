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Как быстро и с комфортом получить услугу налоговой службы

Как быстро и с комфортом получить услугу налоговой службы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Раньше при любом вопросе, который возникал у человека по налогам, надо было идти в налоговую инспекцию

К счастью, прогресс не стоит на месте и сейчас в подавляющем большинстве случаев имеется целый веер возможностей, из которого каждый может выбрать наиболее удобный для себя вариант, напоминает УФНС по Бурятии.

Итак, у вас возник вопрос к налоговой службе или вы хотите получить какую-то услугу налоговой службы. Прежде всего, рекомендуется зайти на сайт налоговой службы www.nalog.ru, в раздел «Физические лица» и выбрать раздел «Меня интересует».

Каждый, кто желает обратиться в налоговый орган, как правило, делает это из-за конкретной жизненной ситуации. Например, вы купили квартиру и хотите получить налоговый вычет. Найдите в разделе «Меня интересует», подраздел «Получение налогового вычета», и вы узнаете, на какой вычет вы можете рассчитывать, и получите конкретную пошаговую инструкцию – что делать, чтобы получить положенный вам вычет. Декларацию 3-НДФЛ, вы тоже можете сдать через сайт.

Кроме того, целый ряд услуг можно получить через сервисы налоговой службы, и зачастую это самый оперативный и комфортный способ получения услуги. Скажем, сервисы «Уплата налогов и страховых взносов физических лиц» и «Уплата налогов за третьих лиц» позволяют вам быстро и без хлопот уплатить налоги за себя, и, допустим, за своих детей. Такой же сервис как «Личный кабинет налогоплательщика» вообще позволяет гражданам построить своё общение с налоговой службой, не выходя из дому, поскольку через него можно получить почти все услуги налоговой службы.

Если вы всё-таки решите, что ваш вопрос требует визита в налоговую инспекцию, то на сайте, через сервис «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции» вы можете найти её адрес. Чтобы запланировать свой визит, вы можете воспользоваться сервисом «Запись на прием в инспекцию».

Войдя в операционный зал инспекции, сразу воспользуйтесь системой электронной очереди и получите талончик. В талончике будет указан ваш номер. Теперь вам остается не-много подождать, и когда подойдет ваша очередь на табло высветиться ваш номер и окно в которое вам следует обратиться. Эта информация будет продублирована звуковым сообщением. Если, вы не уверены в том, какую услугу вам надо выбрать обратитесь к администратору зала. Он подскажет вам, какую услугу выбрать, и вполне возможно сам ответит на ваш вопрос. Время ожидания в очереди, как правило, не превышает десяти минут. Исключение составляют так называемые пиковые периоды, например, когда приближается срок уплаты имущественных налогов, в этом году это 2 декабря. Справедливости ради укажем, что налоговые уведомления граждане получают в сентябре-октябре, то есть имеют вполне достаточно времени, чтобы уплатить свои налоги или снять какие-то вопросы заранее.

Кроме того, к услугам посетителей инфоматы, бегущая строка, печатная продукция, где содержится актуальная информация по разным вопросам налогового администрирования. На стендах, которыми оборудованы операционные залы во всех инспекциях, информация собрана тематически и изложена простым и доступным языком.

А если понадобится, вас направят в кабинет к сотруднику, который занимается именно вашим вопросом, вплоть до руководства инспекции, и там в личной беседе вы получите консультацию профильного специалиста.

- Одним словом, сейчас получить услугу налоговой службы не просто, а очень просто. Вам просто надо выбрать удобный для себя способ и воспользоваться им, - подчёркивают в УФНС по Бурятии.

налоговая служба
 
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