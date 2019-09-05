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Улан-удэнцев приглашают на бесплатную водную экскурсию

Улан-удэнцев приглашают на бесплатную водную экскурсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В честь празднования Дня города пройдут традиционные экскурсии

6 и 7 сентября для горожан и гостей столицы проведут бесплатные тематические экскурсии. Можно принять участие в шести экскурсиях, среди которых есть традиционные, так и новые, как сплав по реке, посещение центра, где лечат водой и другие

Тематическая обзорная автобусная экскурсия «Памяти павших будем достойны!» познакомит с памятниками военной истории Улан-Удэ. Можно будет посетить Иволгинский дацан, буддийский центр «Ринпоче Багша». Сотрудники оеспубликанского эколого-биологического центра приглашают родителей и детей посетить дендрарий с растениями, которые в обычных условиях не растут в Бурятии, узнать о монгольском дубе, снежноягоднике и других.

Новинка этого года - водная экскурсия по городским рекам Уде и Селенге.

- Водная экскурсия даёт возможность посмотреть на родной город с нового ракурса – с борта катамарана или рафта, - пояснили в отделе туризма комитета экономического развития и туризма, - На экскурсии можно приобрести начальный туристский опыт - азы водного туризма, гребли, основ безопасности на воде.

Количество мест ограничено. Набор экскурсантов по предварительной записи.

Программа

1. Эко-турбаза Халюта

5-ти часовая экскурсия на эко-турбазу Халюта, где можно отдыхать и лечиться. Участников экскурсии ждёт сибирская тайга в горах хребта Хамар-Дабан и всего в 40 км от Улан-Удэ.
Дата: 7 сентября, 15:00-20:00, 89834289529

2. Тематическая обзорная автобусная экскурсия «Памяти павших будем достойны!»

На экскурсии будет возможность получить своеобразную эстафету памяти и узнаете правду о войне. Экскурсия - это лучший урок по истории Бурятии во время Великой отечественной войны. Экскурсия позволит погрузиться в прошлое и ощутить гордость за свою страну.
Дата: 6 сентября, 09:00-12:00, 14:00-17:00 8(3012)37-21-13,

4 Буддийский центр «Ринпоче Багша»

Возможность пройти круг кора (гороо) по дороге долгой жизни в компании экскурсовода. Регулярная кардиотренировка улучшает состояние здоровья.
Дата: 6 сентября 16:00-18:00

Прибытие на начальную точку маршрута и отбытие с конечной точки маршрута экскурсантов - самостоятельно 8(3012)37-21-13

5. Иволгинский дацан

Путешествие в Центр Буддизма в России. Поговорят на темы: Буддизм - религия или философия? Кто может называться буддистом? Совершим поклонение Хамбо Ламе Даши-Доржо Итигэлову.
Дата: 7 Сентября, с 10:00 14:00, Длительность 3,5 часа, 8(3012)37-21-13

6. Образовательная эколого-биологическая экскурсия для школьников и родителей

Уникальная возможность для детей 3-7 классов ознакомиться с Республиканским эколого-биологическим центром учащихся; прогуляться по тепличному хозяйству, дендрарию с растениями, которые в обычных условиях не растут в Бурятии, например, монгольский дуб, голубая ель, снежноягодник и другие. Ребята посетят живой уголок: здесь встретят говорящие попугаи; можно подержать на руках хомяков, кроликов-великанов и кроликов-малышей, уток; а также сделать памятные фотографии с животными.

Дата: 6 сентября, с 15:00 до 16:20, 89246513572

7. Водная экскурсия по рекам Уде и Селенга

Водная экскурсия – это возможность посмотреть на родной город с нового ракурса – с борта катамарана или рафта, сплавляясь по Уде и Селенге под руководством инструкторов по туризму. А также это приобретение начального туристского опыта: азы водного туризма, гребля, основы безопасности на воде.

6 сентября, с 15 до 17-18 часов

Прибытие на начальную точку маршрута и отбытие с конечной точки маршрута экскурсантов – самостоятельно
89246513572
экскурсия
 
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