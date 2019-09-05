Забайкалье присоединится к всероссийской уборке водоёмов

От мусора очистят береговую полосу озера Кенон



7 сентября в Забайкальском крае пройдёт экологическая акция по санитарной очистке от мусора береговой полосы озера Кенон. Мероприятие состоится в рамках проведения в регионе общероссийской акции по уборке от мусора водоёмов и их берегов «Вода России».



Сбор участников акции и их регистрация будет проводиться на территории городского пляжа озера Кенон с 9:30 до 10:00 часов. Во время акции будет проведено экосостязание в форме командных соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Зарегистрироваться участникам в составе команды из 4 человек можно на сайте проекта «Чистые игры». Победители соревнования будут награждены призами от спонсоров.



Всероссийская акция по уборке берегов водоёмов «Вода России» проводится ежегодно с 2014 года министерством природных ресурсов и экологии РФ в рамках одноимённой федеральной целевой программы. В 2019 году акцию проведут в ходе осуществления федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Со 2 по 8 сентября будет организован и проведён экологический марафон «Чистые берега Дальнего Востока», который станет ключевым мероприятием для всех регионов Дальневосточного федерального округа.



С каждым годом акция увеличивает свою географию и вовлекает всё больше участников: в 2017 году 1 500 000 человек очистили 10 000 водоёмов в 80 регионах страны; в 2018 году 1 800 000 человек очистили 5 300 водоёмов в 85 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Забайкальского края.

