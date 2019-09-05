В управлении МВД России по Улан-Удэ состоялась встреча руководства с выпускниками ВУЗов МВД России
Выпускники приступили к исполнению служебных обязанностей на различных должностях, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Встреча прошла в присутствии руководителей подразделений УМВД, наставников молодых сотрудников, председателей ветеранской организации и общественного совета при управлении.
14 выпускников из Санкт-Петербургского университета, Нижегородской и Омской академии, Восточно-Сибирского института, Дальневосточного юридического института МВД России пополнили ряды оперуполномоченных уголовного розыска и сотрудников по борьбе с преступлениями в сфере экономики, следователей, дознавателей, экспертов-криминалистов.
Начальник УМВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Дмитрий Семёнов побеседовал с каждым из молодых офицеров. Он интересовался не только профессиональной готовностью сотрудника к исполнению служебных обязанностей, но и условиями проживания. Дмитрий Олегович отметил, что ведомство готово оказать помощь в решении проблем социально-бытового характера, чтобы сотрудник мог спокойно и качественно нести службу.
Также Дмитрий Семёнов нацелил выпускников на ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, необходимость соблюдения служебной, дорожно-транспортной дисциплины и, в целом, достойное несение службы.
Управление МВД по Улан-Удэ пополнили выпускники вузов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Стало ещё хуже», - негодуют горожане
Молебен будет проходить три дня
В управлении МВД России по Улан-Удэ состоялась встреча руководства с выпускниками ВУЗов МВД России
Поют песню и снимаются в клипе два школьника
На празднике устроят метание аркана, прыжки через нарты и множество других мероприятий
Команда Бурятии состоит из 25 самых спортивных медиков
Также известная оперная певица выступит на гала-концерте фестиваля оперы имени Лхасарана Линховоина
Победитель отправится на конкурс в Москву
Мэр города вручил им нагрудные знаки
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Соревнования проходили в городском парке
Женщина пожаловалась в прокуратуру
В дело вмешалась прокуратура
Аварийное отключение электроэнергии произошло при проведении земляных работ
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни