Управление МВД по Улан-Удэ пополнили выпускники вузов

В управлении МВД России по Улан-Удэ состоялась встреча руководства с выпускниками ВУЗов МВД России



Выпускники приступили к исполнению служебных обязанностей на различных должностях, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Встреча прошла в присутствии руководителей подразделений УМВД, наставников молодых сотрудников, председателей ветеранской организации и общественного совета при управлении.



14 выпускников из Санкт-Петербургского университета, Нижегородской и Омской академии, Восточно-Сибирского института, Дальневосточного юридического института МВД России пополнили ряды оперуполномоченных уголовного розыска и сотрудников по борьбе с преступлениями в сфере экономики, следователей, дознавателей, экспертов-криминалистов.



Начальник УМВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Дмитрий Семёнов побеседовал с каждым из молодых офицеров. Он интересовался не только профессиональной готовностью сотрудника к исполнению служебных обязанностей, но и условиями проживания. Дмитрий Олегович отметил, что ведомство готово оказать помощь в решении проблем социально-бытового характера, чтобы сотрудник мог спокойно и качественно нести службу.



Также Дмитрий Семёнов нацелил выпускников на ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, необходимость соблюдения служебной, дорожно-транспортной дисциплины и, в целом, достойное несение службы.



