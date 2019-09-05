В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за чумы свиней

На территории Амурской области и Приморского края отмечено резкое распространение болезни



Со 2 сентября в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности из-за резкого распространения африканской чумы свиней на территории Амурской области и Приморского края. Режим действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионе.



В рамках режима будут проведены мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, профильным ведомствам необходимо обеспечить готовность в случае выявления очагов заболевания.



Ответственным за предупреждение ЧС назначен исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, сообщает пресс-служба правительства региона.

