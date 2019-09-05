На территории Амурской области и Приморского края отмечено резкое распространение болезни
Со 2 сентября в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности из-за резкого распространения африканской чумы свиней на территории Амурской области и Приморского края. Режим действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионе.
В рамках режима будут проведены мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, профильным ведомствам необходимо обеспечить готовность в случае выявления очагов заболевания.
Ответственным за предупреждение ЧС назначен исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за чумы свиней
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