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В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за чумы свиней

В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за чумы свиней
Общество,  Фото:pixabay.com
На территории Амурской области и Приморского края отмечено резкое распространение болезни

Со 2 сентября в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности из-за резкого распространения африканской чумы свиней на территории Амурской области и Приморского края. Режим действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионе.

В рамках режима будут проведены мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, профильным ведомствам необходимо обеспечить готовность в случае выявления очагов заболевания.

Ответственным за предупреждение ЧС назначен исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, сообщает пресс-служба правительства региона.
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