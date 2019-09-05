Они выиграли бронзовые медали в парной гонке на 25 км
Спортсменки Иркутской области Дарья Бунеева и Валерия Козлова стали бронзовыми призёрами первенства России по велоспорту-шоссе в парной гонке. Соревнования прошли в конце августа в Хабаровске.
Среди девушек 17-18 лет усольчанка Дарья Бунеева и шелеховчанка Валерия Козлова в парной гонке на дистанции 25 км уступили считанные сотые секунды двум парам велогонщиц из Санкт-Петербурга, которые являются сильнейшими спортсменками страны. Валерия Козлова и Дарья Бунеева финишировали третьими с результатом 36 минут и 42 сотых секунды.
Дарья Бунеева – кандидат в мастера спорта, член сборной команды Иркутской области по велоспорту-шоссе, тренируется в Усолье-Сибирском. Валерия Козлова – кандидат в мастера спорта, на протяжении восьми лет занимается под руководством шелеховского тренера Владимира Бурмистрова.
Спортсменки продолжают принимать участие во всероссийских стартах под руководством тренера усольского отделения областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Игоря Грицких. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские велогонщицы стали призёрами первенства России
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