Медики Бурятии улетели соревноваться в Краснодарский край















Сборная здравоохранения Бурятии сегодня вылетела на спортивный фестиваль «Бодрость и Здоровье» в Краснодарский край. Команда состоит из 25 человек из 19 медицинских организаций Бурятии.Они будут соревноваться в волейболе, футболе, дартсе, лёгкой атлетике и шахматах. Также они представят визитку своей команды, сообщили в профсоюзе медиков Бурятии.