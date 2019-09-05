Медики Бурятии улетели соревноваться в Краснодарский край

Команда Бурятии состоит из 25 самых спортивных медиков
Сборная здравоохранения Бурятии сегодня вылетела на спортивный фестиваль «Бодрость и Здоровье» в Краснодарский край. Команда состоит из 25 человек из 19 медицинских организаций Бурятии.
Они будут соревноваться в волейболе, футболе, дартсе, лёгкой атлетике и шахматах. Также они представят визитку своей команды, сообщили в профсоюзе медиков Бурятии.
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Команда Бурятии состоит из 25 самых спортивных медиков
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