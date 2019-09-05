Мэр города вручил им нагрудные знаки
60 иркутских школьников вступили в ряды всероссийского движения «Юнармия». Торжественное построение прошло на территории школы №30. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил ребятам нагрудные знаки и удостоверения юнармейцев.
– Сегодня вы вступаете в ряды юнармейцев. Мы возлагаем на вас большие надежды. «От слов – к делу» – вот что должно стать вашим девизом. Мы ждём от вас конкретных дел, инициатив. Пусть вы ещё школьники, но, несмотря на столь юный возраст, каждый из вас способен на многое. Важно, что вы будете помогать Иркутску развиваться и расти. Принимать активное участие в жизни нашего города. Юнармейцы занимаются в нашем городском центре «Патриот». Мы построили его на месте когда-то полуразрушенных казарм. Сегодня, это фактически небольшое военное училище для подростков – единственное в своём роде за Уралом. Проходить в нём подготовку – одновременно большая честь и большая ответственность, - подчеркнул Дмитрий Бердников.
С 2018 года на территории города Иркутска действует Иркутский городской центр «Патриот», на базе которого проводятся занятия с детьми, вступившими в Юнармию. На данный момент ряды юнармейцев насчитывают 800 человек, сообщает пресс-служба мэрии.
60 школьников Иркутска вступили в ряды «Юнармии»
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