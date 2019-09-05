Автоинспекторы провели профилактическую акцию
В этом году в Тункинском районе Бурятии в первый класс пошли 325 учеников, 116 из которых - в Кыренскую СОШ. Именно в этой школе сотрудники Госавтоинспекции в первый учебный день провели акцию «Световозвращатели - первоклашкам».
- Урок дорожной безопасности начался с повторения правил поведения на дороге. Автоинспекторы рассказали детям, как правильно и безопасно переходить дорогу и какие опасности могут возникнуть на проезжей части. С родителями первоклассников полицейские обсудили, как составить безопасный маршрут из дома в школу. Взрослым рекомендовали самим соблюдать правила дорожного движения и быть примером для своего ребёнка, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Также юные пешеходы узнали о важности ношения световозвращающих элементов, принципах действия ярких аксессуаров. Инспекторы подарили каждому первокласснику светоотражатель в виде повязки на верхнюю одежду и пожелали успехов в учёбе.
В течение сентября автоинспекторы посетят все школы района с профилактическими беседами.
Первоклассникам Кыренской школы подарили светоотражатели
Общество, Фото:
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