



В Улан-Удэ прошёл фестиваль настольных игр «Толерантность через спорт». Мероприятие состоялось 4 сентября в парке Юбилейном.- Он проходил в рамках празднования Дня города Улан-Удэ и был направлен на популяризацию и развитие двигательной активности среди маломобильных граждан, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование здорового образа жизни и потребности людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом, - сообщает управление по информационной политике.В программу фестиваля вошли турнир по шашкам для ветеранов, мастер-класс по катанию на роликах, кольцеброс, спортивная эстафета, гольф, дартс, аквагрим, арт-искусство, спорт-баланс и настольные спортивные игры.Кроме того, прошёл концерт, где выступили такие творческие коллективы как «Квартал Дэнс», Амар Мэндэ. Детей развлекали аниматоры - герои мультфильмов, каждому можно было абсолютно бесплатно прокатиться на парковых аттракционах.Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек. Все участники получили призы, подарки и памятные дипломы.