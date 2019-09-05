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В Улан-Удэ прошёл фестиваль настольных игр

В Улан-Удэ прошёл фестиваль настольных игр
Общество, 
Соревнования проходили в городском парке

В Улан-Удэ прошёл фестиваль настольных игр «Толерантность через спорт». Мероприятие состоялось 4 сентября в парке Юбилейном.

- Он проходил в рамках празднования Дня города Улан-Удэ и был направлен на популяризацию и развитие двигательной активности среди маломобильных граждан, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование здорового образа жизни и потребности людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом, - сообщает управление по информационной политике.

В программу фестиваля вошли турнир по шашкам для ветеранов, мастер-класс по катанию на роликах, кольцеброс, спортивная эстафета, гольф, дартс, аквагрим, арт-искусство, спорт-баланс и настольные спортивные игры.

Кроме того, прошёл концерт, где выступили такие творческие коллективы как «Квартал Дэнс», Амар Мэндэ. Детей развлекали аниматоры - герои мультфильмов, каждому можно было абсолютно бесплатно прокатиться на парковых аттракционах.

Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек. Все участники получили призы, подарки и памятные дипломы.

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