В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Старатель» нарушались трудовое законодательство и законодательство о противодействии коррупции.
- Установлено, что заместитель генерального директора организации допустил к работе в качестве руководителя службы безопасности бывшего сотрудника полиции. В нарушение трудового кодекса РФ трудовой договор с работником не заключался. Вопреки федеральному закону «О противодействии коррупции» в установленный законом десятидневный срок руководитель не уведомил прежнего работодателя о приёме на работу бывшего государственного служащего, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Заместитель генерального директора привлечён к административной ответственности. Ему назначены штрафы в размерах 20 и 10 тысяч рублей.
В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского
Общество, Фото:
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