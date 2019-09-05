В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Старатель» нарушались трудовое законодательство и законодательство о противодействии коррупции.



- Установлено, что заместитель генерального директора организации допустил к работе в качестве руководителя службы безопасности бывшего сотрудника полиции. В нарушение трудового кодекса РФ трудовой договор с работником не заключался. Вопреки федеральному закону «О противодействии коррупции» в установленный законом десятидневный срок руководитель не уведомил прежнего работодателя о приёме на работу бывшего государственного служащего, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Заместитель генерального директора привлечён к административной ответственности. Ему назначены штрафы в размерах 20 и 10 тысяч рублей.

