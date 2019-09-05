Два микрорайона Улан-Удэ оставались без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло при проведении земляных работ



Накануне, 4 сентября, в 11:30 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители микрорайонов Аэропорт и Сокол в Улан-Удэ.



Авария произошла при проведении земляных работ подрядной организацией «Росинвестстрой». В 13:10 неполадки были устранены, электроэнергия появилась в домах горожан.



Время отключения составило 1 час 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

