По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни
Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, местами 12-17 м/с. Температура днём 22-27, местами 14-19 тепла.
В Улан-Удэ утром местами туман, ветер слабый. Днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура днём 23-25 тепла
В Улан-Удэ кратковременный дождь
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Общество, 05.09.2019
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