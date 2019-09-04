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В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»

В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет

3 сентября на проспекте 50-летия Октября, 14 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь актёра Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева, заслуженного артиста Бурятской АССР Георгия Стефанеску. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

В этот день вспоминали «дядю Жору», как любя звали его в театре. Георгий Стефанеску, любимец публики, колоритный артист, прослужил в Русском драматическом театре 26 лет.

Георгий Фёдорович начал работу в Русском драмтеатре в 1953 году. Здесь он проработал практически до конца своих дней.

Он сыграл свыше 60 ролей, и по праву получил звание заслуженного артиста Бурятской АССР. Бесценен тот фотоархив, который Георгий Фёдорович сделал за годы работы в театре. В свободное время он занимался фотографией, и благодаря ему память о творческой деятельности его коллег сохранится в архивах навечно.



На мероприятии присутствовали актёры, которым довелось работать с Георгием Стефанеску: заслуженные артисты России Лилия Архипова, Сергей Рыжов, Владимир Барцайкин, Дмитрий Панков, заслуженный артист Бурятии Владимир Перевалов. Каждый вспоминал истории, связанные с дядей Жорой.

– Мне довелось работать с Георгием Фёдоровичем уже в последние годы его жизни. Он запомнился мне, как совершенно бесконфликтный, ироничный человек, он с иронией относился к житейским и театральным делам, – поделился впечатлением Сергей Рыжов.

– Этот дом знаком мне с детских лет. Сын Георгия Федоровича – тоже дитя театра, мы росли вместе, ездили по гастролям, были на спектаклях. Поэтому Георгия Федоровича я знаю очень хорошо. Это был неутомимый оптимист, замечательный охотник и рыбак, – рассказал Дмитрий Панков. – Он увлекался фотографией и даже, когда уже не выходил на сцену, занимался фотооформлением театра, принял участие в создании выставки нашего первого театрального музея. До самого последнего дня оставался верным своему театру. И именно от него я услышал напутствие, когда должен был сделать свой первый шаг на сцене. Перед самым выходом за моей спиной оказался именно он и сказал: «Пошёл!»

Долгие годы в улан-удэнском театре работала его супруга Лилия Александровна Люкшина в должности заведующей музыкальной частью и аккомпаниатора.

– «Лёлик и Жорик» – так их всегда звали. Лилия Александровна была великолепным аккомпаниатором, великолепнейшим суфлером, если актер в срочном вводе мог не знать ни одного слова, она подавала текст так, что никто не подозревал об этом, – продолжил Дмитрий Леонидович.

– Помимо всех его достоинств самым главным была доброта. Добрейший души человек. Мы, студенты, получали мало, и они с супругой нас подкармливали, принесут нам бутербродики, кофе. Это поколение отличается самым главным – добротой и любовью к ближнему, – заметил Владимир Перевалов.



Установление памятного знака Георгию Стефанеску прошло в рамках проекта «Память». Проект направлен на сохранение имен признанных режиссеров, актеров, художников, сыгравших немалую роль в становлении Русского драматического театра.



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