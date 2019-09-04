В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Сейчас на территории Прибайкальского нацпарка живёт более 30 особей рыси.
- Рысь – это единственный представитель семейства кошачьих, обитающих в Прибайкальском национальном парке. Встречаются по всей лесной зоне парка, но численность вида невысока и зависит в первую очередь от численности зайца и некрупных копытных, составляющих основу питания рыси. По данным многолетних наблюдений на территории парка постоянно обитало в среднем 20 рысей, в 2019 году отмечено больше 30 особей, - сообщают в «Заповедном Прибайкалье».
Вновь появились и успешно размножаются рыси на острове Ольхон, где их следы не встречались около трёх лет. Сейчас на Ольхоне живут не менее пяти особей, включая самок с котятами.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно рысь попалась в фотоловушку.
На Байкале растёт популяция рыси
Общество, Фото:
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