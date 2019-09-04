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В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол

В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
Общество, 
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы

Будущим водителям рассказали об ответственности при управлении транспортом, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Автоинспекторы призвали начинающих водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и взаимоуважению на дорогах. «Пренебрежение ПДД и низкая культура вождения – основные причины ДТП, в том числе, с тяжелыми последствиями», - напомнили полицейские. Они также привели примеры аварий и разобрали причины, способствующие их совершению.

Встреча продолжилась практическим занятием, на котором сотрудники ДПС показали будущим водителям жесты регулировщика.

ГИБДД автошколы
 
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