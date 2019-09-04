В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол

В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы



Будущим водителям рассказали об ответственности при управлении транспортом, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Автоинспекторы призвали начинающих водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и взаимоуважению на дорогах. «Пренебрежение ПДД и низкая культура вождения – основные причины ДТП, в том числе, с тяжелыми последствиями», - напомнили полицейские. Они также привели примеры аварий и разобрали причины, способствующие их совершению.



Встреча продолжилась практическим занятием, на котором сотрудники ДПС показали будущим водителям жесты регулировщика.



