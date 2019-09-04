Улан-удэнцев проконсультируют врачи

Акция приурочена к празднованию Дня города



В рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня города-2019, поликлиники Улан-Удэ проведут выездную акцию для горожан.



Врачи городских поликлиник № 2 и № 3 проведут консультации в парке культуры и отдыха «Юбилейный», сообщает министерство здравоохранения Бурятии.



Все желающие смогут принять участие в акции. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00 в воскресенье, 8 сентября.



При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

