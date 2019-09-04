Акция приурочена к празднованию Дня города
В рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня города-2019, поликлиники Улан-Удэ проведут выездную акцию для горожан.
Врачи городских поликлиник № 2 и № 3 проведут консультации в парке культуры и отдыха «Юбилейный», сообщает министерство здравоохранения Бурятии.
Все желающие смогут принять участие в акции. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00 в воскресенье, 8 сентября.
При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Общество, Фото:
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