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Улан-удэнцев проконсультируют врачи

Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция приурочена к празднованию Дня города

В рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня города-2019, поликлиники Улан-Удэ проведут выездную акцию для горожан.

Врачи городских поликлиник № 2 и № 3 проведут консультации в парке культуры и отдыха «Юбилейный», сообщает министерство здравоохранения Бурятии.

Все желающие смогут принять участие в акции. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00 в воскресенье, 8 сентября.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
врачи
 
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