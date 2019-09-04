На главной площади города презентуют услуги учреждений культуры, спорта и допобразования
6 сентября с 16:00 до 20:00 на центральной площади Читы пройдёт Единый день записи и набора детей в кружки, творческие объединения, школы искусств, спортивные секции «Волшебные двери». По информации минспорта края, во время работы состоится презентация услуг учреждений культуры, спорта и дополнительного образования города.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобная акция прошла в Бурятии 2 сентября. На площади Советов в Улан-Удэ работала ярмарка-выставка муниципальных организаций учреждений спорта и допобразования. О себе рассказывали дома творчества, школы искусств, спортивные федерации, а также 14 частных образовательных организаций.
В Чите проведут единый день записи в кружки и секции
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юная исполнительница на чанзе из Эхирит-Булагатского района стала третьей
В краевом театре кукол «Тридевятое царство» началась работа над новым спектаклем «Не ёжик»
Гостем экологического марафон-феста стал итальянский режиссёр, военный фотограф, композитор и писатель
Для гостей праздника будут исполнены хиты советской и российской эстрады
В составе российской сборной он выиграл бронзовую медаль среди микст-команд
Гостями «Забайкальской осени» стали известные литераторы
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
Юбиляру исполнилось 90 лет
Свою работу начал сайт «Голос забайкальца»
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы