В Бурятии выявили лучших в настольном теннисе сотрудников МЧС

В соревнованиях приняли участие 9 команд



Сегодня среди подразделений Главного управления МЧС России по Бурятии прошли соревнования по настольному теннису на кубок ветерана пожарной охраны Поликарпа Лаптева. В спартакиаде приняли участие 9 команд.



- Мы проводим данные соревнования с 2002 года. Спартакиада проходит по различным видам спорта, и в конце года по результатам всех состязаний определяется лучшая команда, - рассказал главный специалист управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Дмитрий Луценко.



Третий год подряд первое место занимает команда пожарно-спасательной части № 1 и вновь оставляет у себя переходящий кубок победителя. 2 место – ПСЧ-5. Замыкает тройку призёров пожарно-спасательная часть № 2. Спортсмены с лучшими результатами попадают в сборную команду и будут участвовать в первенстве «Динамо» среди силовых структур.



Спартакиаде было присвоено имя легендарного спортсмена, работника пожарной охраны Поликарпа Лаптева, заслуженного работника физической культуры Бурятии. Поликарп Агапович отстаивал спортивную честь пожарной охраны и общества «Динамо» на республиканских и всесоюзных соревнованиях по боксу, стрельбе, шахматам, лыжам, лёгкой атлетике, пожарно-прикладному спорту, везде показывая высокие результаты, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

