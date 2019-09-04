Лесники Бурятии показали школьникам пасеку

Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы
В рамках акции «Живи, лес!» лесники проводят с ребятами интерактивные занятия, открытые уроки и экскурсии. Сотрудники Баргузинского лесхоза провели для членов школьного лесничества «Щит и меч» экскурсию на пасеку, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Надев специальные костюмы, сетки и перчатки, ребята приступили к осмотру улья.
- Это было очень интересно и совсем не страшно, - рассказали ребята.
Дети были очень впечатлены, увидев, как пчёлы строят соты из воска, собирают мёд и пыльцу, стараясь заполнить весь объем улья. Также, ребята узнали о правилах, заведённых внутри пчелиной семьи. Каждая пчела имеет свои обязанности – охрана улья, уборка, строительство сот, полет за водой и пыльцой.
Юные лесники узнали, что некоторые растения без опыления не могут плодоносить и производить семена. Также пасечник рассказал о том, какие пчёлы труженицы. Для того, чтобы одному насекомому собрать килограмм мёда, нужно облететь и опылить около миллиона цветов и принести более 100 тысяч порций нектара.
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