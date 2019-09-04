Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей

В июле сообщалось, что девушке Иркутской области повезло с билетом, она стала победителем 318-го тиража уже «Жилищной лотереи». Девушка выиграла квартиру стоимостью 3 500 000 рублей. Дата ТВ-трансляции - 1 января 2019 года.

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