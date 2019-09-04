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Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей

Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он купил билет на сайте за 40 рублей

Накануне, 3 сентября, участник из Иркутска стал миллионером в результате лотереи.

- Он купил билет «Гослото «5 из 36» на сайте за 40 рублей и выиграл 3 568 644 рубля. А вы можете побороться за суперприз лотереи — более 5 миллионов рублей, - сообщается на сайте компании «Столото».

Пока участник ещё не обратился за выигрышем.

«Гослото «5 из 36» — это лотерея с двумя суперпризами. Пять угаданных чисел принесут игроку суперприз. Какой из двух — определяет второе поле.

В июле сообщалось, что девушке Иркутской области повезло с билетом, она стала победителем 318-го тиража уже «Жилищной лотереи». Девушка выиграла квартиру стоимостью 3 500 000 рублей. Дата ТВ-трансляции - 1 января 2019 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2019 года мужчина из Бурятии стал обладателем крупного выигрыша в лотерее «Столото». Он сорвал куш размером в 708 тысяч 333 рубля.

В 2018 году пенсионерка из Бурятии выиграла в лотерею «Русское лото» 700 тысяч. В прошлом году также два пенсионера выиграли крупные суммы, один – 850 тысяч, другой – 400 тысяч.

В ноябре 2017 года житель Улан-Удэ сорвал рекордный для Бурятии приз - более 46 миллионов в лотерее «Гослото «4 из 20».


лотерея
 
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