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В Улан-Удэ открылась ярмарка «Активное долголетие»

В Улан-Удэ открылась ярмарка «Активное долголетие»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионеры Бурятии могут найти новую работу и пройти медицинскую диагностику на ярмарке «Активное долголетие»

Сегодня в Улан-Удэ прошло торжественное открытие республиканской ярмарки «Активное долголетие». Ярмарка приурочена ко Дню пожилого человека, проходит в ФСК и впервые длится два дня: 4-5 сентября. Организовало ярмарку министерство социальной защиты населения республики при поддержке правительства Бурятии.

На сцене ФСК пенсионеры в красивых нарядах пели и танцевали – там прошел конкурс красоты и талантов «Серебряная Бурятия-2019», кроме того, на сцене состоялся показ мод «Возраст перемен 50+».

- Здесь можно и сдать кровь на анализ и сделать диагностику холестерина, здесь очень большой спектр именно медицинских услуг. Участвуют представители всех районов республики, показывают свое мастерство. Потому что люди не только дома сидят и внуками занимаются, они являются именно представителями активного долголетия и ярмарку мы назвали в их честь. Мы приняли решение проводить ярмарку в два дня, потому что поняли, что в прошлом году не все получили услуги. Спектр услуг в этом году гораздо шире, спрос очень большой. Большую финансовую поддержку оказало правительство республики, ну и мы, как министерство социальной защиты, конечно, заинтересованы в том, чтобы наше старшее поколение стало более активным, спортивным. Как сегодня пел мужской хор: «Старость нас дома не застанет, мы в дороге, мы в пути», - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Также она сообщила, что празднование Дня пожилого человека не ограничивается только ярмаркой, проводится целый месячник – весь сентябрь в каждом районе республики будут проходить мероприятия, посвящённые людям старшего поколения, это и концерты, и конкурсы и спортивные мероприятия.

- Я тут накупила уже хлеба, банку варенья. Увидела подружку, давно не виделись, лет 10. Считаю, ярмарка очень хорошая, интересная, надо же нам развлекаться. А вообще, я вот много хожу, танцую, я активно живу. Хочу с врачом проконсультироваться, правда уже скопилась очередь. Я сама из Улан-Удэ, но думаю, много кто приехал из деревень, из районов, - поделилась пенсионерка Евгения.

Выставка разделилась на многочисленные секции: «Все для здоровья», «Продовольствия», «Туризм и отдых», «Социальное обслуживание граждан» и другое. Участники ярмарки могут бесплатно пройти медицинскую диагностику, проконсультироваться с сотрудниками банков, отдохнуть в массажном кресле или пройти экспресс-курс по компьютерной грамотности. Также пенсионеры могут найти новую работу по душе на ярмарке вакансий. На выставке представлены всевозможные товары и услуги для людей зрелого и старшего возраста: от мастер-класса по макияжу до прилавок с соленьями.

- Я провожу мастер-класс по росписи на байкальских камнях и деревянных спилах. Я пошагово показываю, что нужно рисовать, человек повторяет и так получается красивый рисунок. Желающих очень много, за полчаса у меня мастер-класс прошли 5-6 человек. Очень полезная для людей старшего поколения ярмарка, можно найти новые увлечения, интересы, раскрыть таланты, - поделилась Юлия, организатор мастер-класса.

Также пенсионеры могут посоветоваться с заслуженным агрономом России Анатолием Кушнаревым и уполномоченным по правам человека в республике Юлией Жамбаловой.

Ярмарка проходит 4-5 сентября с 10:00 до 17:00 часов. Вход свободный.





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