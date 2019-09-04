В краевом театре кукол «Тридевятое царство» началась работа над новым спектаклем «Не ёжик»
3 сентября в Читу прибыл режиссёр, театральный деятель из Франции – Ролан Боннин. Цель приезда французского режиссёра – постановка спектакля «Не ёжик» в Забайкальском государственном театре кукол.
Уже сегодня, 4 сентября, в зрительном зале «Тридевятого царства» состоялась ознакомительная встреча Ролана с творческим составом театра, а чуть позднее артисты приступили к читке пьесы.
Ролан Боннин – представитель сразу двух театральных школ: европейской и русской. Он получил образование в Санкт-Петербургской академии театрального искусства и Белорусской академии театрального искусства, позднее ставил спектакли в театрах Франции и России. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
Режиссёр из Франции поставит кукольный спектакль в Чите
Общество, Фото:
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