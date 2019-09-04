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В Улан-Удэ осенью высадят ещё 15 тысяч саженцев

В Улан-Удэ осенью высадят ещё 15 тысяч саженцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По итогам майской масштабной посадки в Улан-Удэ прижилось 75% саженцев

Как сообщал «Байкал-Daily», весной в рамках проекта «Зелёный город» в Улан-Удэ только 18 мая высадили 14 тысяч саженцев.

Всего же весной в городе посадили более 17 тысяч саженцев разных пород деревьев на 63 участках. На работы вышли порядка 100 тысяч улан-удэнцев, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В мае деревья и кустарники были посажены в сквере «Студенческий» и «Журавли», в парке «Победы», на улицах Бабушкина, Терешковой, Ключевская, Боевая, Столбовая, Дорожная, Иволгинская, Борсоева, Ербанова, на горе Батарейной и на других участках. Саженцы были преподнесены городу в дар лесхозами Бурятии – это сосна, клён, ильм, тополь, калина, жимолость и другие культуры, подходящие к сибирскому климату.

По итогам майской посадки приживаемость составила более 75%, хотя раньше хорошим показателем считалась приживаемость в 62%.

Этой осенью планируется посадка ещё 10-15 тысяч саженцев. Досаживать планируется там, где деревья не прижились, а также в новых местах. В общественных местах, парках и скверах посадки будут проводиться силами комбината по благоустройству, на придомовых территориях – силами ТОСов и жителей домов.

На данный момент обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в Улан-Удэ составляет 4,2 кв. м. на одного жителя. Это в 2,5-3 раза ниже норматива по планировке и застройке городских и сельских поселений, который составляет 10 кв. м на одного жителя.

Программой предусмотрено приведение к нормативному показателю площади озеленённых территорий Улан-Удэ, устройство цветников и газона, летнего водопровода, содержание, приобретение спецтехники.

До 2024 года в «Зелёный город» вложат 586 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на возрождение питомника в Улан-Удэ, чтобы не приобретать саженцы в Новосибирске, Кемерово и других городах. 306 миллионов рублей предусмотрено на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов: санитарные рубки и прочистку просек, мониторинг пожарной опасности, ежегодную посадку 7 тысяч саженцев, противопожарные мероприятия, уборку мусора в городских лесах и землях города объёмом 4 тыс. кубометров в год, приобретение техники.



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