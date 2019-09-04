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Иркутский дзюдоист стал призёром чемпионата мира в Токио

Иркутский дзюдоист стал призёром чемпионата мира в Токио
Общество,  Фото:pixabay.com
В составе российской сборной он выиграл бронзовую медаль среди микст-команд

Иркутский спортсмен Евгений Прокопчук в составе сборной России стал бронзовым призёром командного турнира чемпионата мира по дзюдо среди микст-команд. Соревнования проходили с 25 августа по 1 сентября в Токио в Японии.

Российская сборная выиграла первую схватку у команды, которая выступала под флагом Международной федерации дзюдо. Во второй схватке дзюдоисты России оказались сильнее команды Монголии. За выход в финал российская команда уступила в упорной борьбе со счётом 4:3 спортсменам из Франции. В борьбе за бронзу россияне одержали победу над сборной Азербайджана со счетом 4:2.

- Евгений Прокопчук выступал в весовой категории до 73 килограммов и провёл две встречи из четырёх. Он выиграл у монгольского дзюдоиста и, к сожалению, проиграл спортсмену из Франции. Бронза Евгения – это первая в истории иркутского дзюдо медаль с командного турнира чемпионата мира, – отметил тренер спортсмена Сергей Гончаров.

По итогам командного турнира первое место заняла сборная Японии, на втором месте – команда Франции, на третьем – Россия и Бразилия.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, победитель Универсиады-2019, бронзовый призёр турнира «Большой шлем» Евгений Прокопчук занимается в иркутском филиале ЦСКА. Ранее он тренировался в отделении дзюдо Детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит». Его тренерами являются Сергей Гончаров и Сергей Иванов.
спорт дзюдо чемпионат мира Иркутская область
 
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