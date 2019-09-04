 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

В Чите стартовал литературный праздник

В Чите стартовал литературный праздник
Общество,  Фото:pixabay.com
Гостями «Забайкальской осени» стали известные литераторы

3 сентября ярким событием в жизни Читы стало открытие литературного праздника «Забайкальская осень». На площади Декабристов развернулись тематические площадки краевых и городских библиотек, на «аллее писателей» поэты и прозаики Забайкалья и гости из соседних регионов общались с читателями и рассказывали о своих произведениях, на книжных развалах предлагались новинки российских издательств. Тематикой центрального мероприятия – литературно-музыкальной композиции стала «Забайкальская осень в стиле джаз».

Под аккомпанемент живой музыки был совершён краткий экскурс в историю региональной литературы, звучали стихи известных мастеров слова Забайкалья. С открытием праздника читинцев поздравили исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров и заместитель министра культуры Забайкальского края Наталия Лиценберг.

По мнению организаторов и участников, традиционный ежегодный краевой литературный праздник – это возможность познакомиться, пообщаться с любимыми авторами, повысить мастерство написания текстов, узнать что-то новое. «Забайкальская осень» для известной в крае и за его пределами писательницы Елены Чубенко началась почти восемь лет назад. Тогда она впервые приехала на литературный семинар и привезла несколько рассказов.

- Я училась, прислушивалась к советам наставников. Как-то раз мои работы прочел писатель из Москвы и попросил, чтобы я написала заявление на вступление в Союз писателей России. Сейчас я больше занимаюсь драматургией. Пишу пьесы для Улётовского народного театра в котором, играю уже тридцать с лишним лет, – рассказывает Елена Чубенко.

Гостями «Забайкальской осени» стали известные сибирские писатели Михаил Тарковский, Анатолий Байбородин, Александр Семенов. Накануне праздника состоялось несколько встреч с читателями на площадках городских библиотек.

- Забайкальская осень» на протяжении многих лет являет собой литературный праздник, который содержит творческую энергию Забайкалья и объединяет вокруг себя созидательные силы региона. Отрадно, что в Чите от года в год ширится интерес к «живой» книге и нам, писателям. И это наглядный показатель национального возрождения и нашей неповторимой, самобытной культуры на бескрайних просторах России, – отметил Михаил Тарковский.

Также мероприятия праздника посетили российские литераторы, приглашённые на фестиваль СМИ «Регион-медиа 2019»: куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. Арсеньева Вячеслав Коновалов; ведущий российский литературный критик Андрей Рудалев; российский писатель, ответственный секретарь общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь.

В этом году «Забайкальская осень» пройдёт с 1 по 27 сентября включительно. Читателей ждут встречи с писателями, презентации книг, писательский десант в поселок Оловянная, Хилок и Красный Чикой, дискуссии о творчестве современных российских поэтов и прозаиков, городской фестиваль «Время читать» и многое другое, сообщает пресс-служба минкультуры края.
Чита литература Праздники культура библиотека писатели книги Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
Общество, 04.09.2019
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Общество, 04.09.2019
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Общество, 04.09.2019
У спортсменов Иркутской области – пять медалей
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Общество, 04.09.2019
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
Общество, 04.09.2019
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Общество, 04.09.2019
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
На Байкале растёт популяция рыси
На Байкале растёт популяция рыси
Общество, 04.09.2019
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
Общество, 04.09.2019
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Общество, 04.09.2019
Акция приурочена к празднованию Дня города
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Общество, 04.09.2019
Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы
Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей
Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей
Общество, 04.09.2019
Он купил билет на сайте за 40 рублей
Полицейские обеспечат порядок в День города Улан-Удэ
Полицейские обеспечат порядок в День города Улан-Удэ
Общество, 04.09.2019
Охрану правопорядка обеспечат около 300 сотрудников

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^