В Чите стартовал литературный праздник

Гостями «Забайкальской осени» стали известные литераторы



3 сентября ярким событием в жизни Читы стало открытие литературного праздника «Забайкальская осень». На площади Декабристов развернулись тематические площадки краевых и городских библиотек, на «аллее писателей» поэты и прозаики Забайкалья и гости из соседних регионов общались с читателями и рассказывали о своих произведениях, на книжных развалах предлагались новинки российских издательств. Тематикой центрального мероприятия – литературно-музыкальной композиции стала «Забайкальская осень в стиле джаз».



Под аккомпанемент живой музыки был совершён краткий экскурс в историю региональной литературы, звучали стихи известных мастеров слова Забайкалья. С открытием праздника читинцев поздравили исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров и заместитель министра культуры Забайкальского края Наталия Лиценберг.



По мнению организаторов и участников, традиционный ежегодный краевой литературный праздник – это возможность познакомиться, пообщаться с любимыми авторами, повысить мастерство написания текстов, узнать что-то новое. «Забайкальская осень» для известной в крае и за его пределами писательницы Елены Чубенко началась почти восемь лет назад. Тогда она впервые приехала на литературный семинар и привезла несколько рассказов.



- Я училась, прислушивалась к советам наставников. Как-то раз мои работы прочел писатель из Москвы и попросил, чтобы я написала заявление на вступление в Союз писателей России. Сейчас я больше занимаюсь драматургией. Пишу пьесы для Улётовского народного театра в котором, играю уже тридцать с лишним лет, – рассказывает Елена Чубенко.



Гостями «Забайкальской осени» стали известные сибирские писатели Михаил Тарковский, Анатолий Байбородин, Александр Семенов. Накануне праздника состоялось несколько встреч с читателями на площадках городских библиотек.



- Забайкальская осень» на протяжении многих лет являет собой литературный праздник, который содержит творческую энергию Забайкалья и объединяет вокруг себя созидательные силы региона. Отрадно, что в Чите от года в год ширится интерес к «живой» книге и нам, писателям. И это наглядный показатель национального возрождения и нашей неповторимой, самобытной культуры на бескрайних просторах России, – отметил Михаил Тарковский.



Также мероприятия праздника посетили российские литераторы, приглашённые на фестиваль СМИ «Регион-медиа 2019»: куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. Арсеньева Вячеслав Коновалов; ведущий российский литературный критик Андрей Рудалев; российский писатель, ответственный секретарь общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь.



В этом году «Забайкальская осень» пройдёт с 1 по 27 сентября включительно. Читателей ждут встречи с писателями, презентации книг, писательский десант в поселок Оловянная, Хилок и Красный Чикой, дискуссии о творчестве современных российских поэтов и прозаиков, городской фестиваль «Время читать» и многое другое, сообщает пресс-служба минкультуры края.

