В центре Улан-Удэ фонтан забил «до небес»

Брызги от необычайно высокой струи разлетаются во все стороны
Последние пару дней жители Бурятии заметили, что фонтан в центре Улан-Удэ на Арбате слишком высоко бьёт. Напор воды очень сильный, а брызги от воды разлетаются во все стороны. Горожане обходили фонтан стороной, чтобы не намокнуть.
- Что происходит с фонтаном? - задавалась вопросом улан-удэнцы.
Главный инженер комбината по благоустройству Сергей Голов пояснил «Байкал-Daily», что настройка фонтана компьютеризированная. И, по всей вероятности, произошёл какой-то сбой.
Сегодня проблему обещают устранить.
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