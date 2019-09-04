В центре Улан-Удэ фонтан забил «до небес»

- Что происходит с фонтаном? - задавалась вопросом улан-удэнцы.









Последние пару дней жители Бурятии заметили, что фонтан в центре Улан-Удэ на Арбате слишком высоко бьёт. Напор воды очень сильный, а брызги от воды разлетаются во все стороны. Горожане обходили фонтан стороной, чтобы не намокнуть.Главный инженер комбината по благоустройству Сергей Голов пояснил «Байкал-Daily», что настройка фонтана компьютеризированная. И, по всей вероятности, произошёл какой-то сбой.Сегодня проблему обещают устранить.