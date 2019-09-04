Артисты дадут 30-минутное выступление на площади перед театром
7 сентября в 16:00 на площади имени Лхасарана Линховоина артисты Бурятского театра оперы и балета выступят перед зрителями (6+) в рамках празднования Дня Города.
Солистами оперы, балета и артистами хора запланировано получасовое выступление, в программу которого войдут популярные оперные арии и балетные сцены. Так, например, силами хора под управлением Валерия Волчанецкого и артистов балетной труппы будут исполнены легендарная композиция «О, Фортуна» и финал из балета «Кармина Бурана» на музыку Карла Орффа. У горожан также будет возможность приобрести в кассе театра билеты на спектакли со скидкой, сообщили в пресс-службе театра.
Бурятский театр оперы и балета готовится к 80-му юбилейному театральному сезону. Он откроется 15 сентября фестивалем оперы имени Лхасарана Линховоина с участием звезд мировой оперной сцены. Балетный сезон откроется спектаклями «Бурятские сказки и легенды» и «Талисман», которые пройдут 29 сентября и 3-4 октября.
О программе Дня города «Байкал-Daily» уже сообщал.
Бурятский оперный театр приготовил сюрприз на День Города
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