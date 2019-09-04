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Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»

Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Общество, 
У спортсменов Иркутской области – пять медалей

В Иркутске 3 сентября прошёл международный турнир по боевому самбо категории «Б» «Кубок Байкала». Во дворце спорта «Труд» за звание лучших соревновались более 100 борцов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, международный турнир проводился в столице региона третий раз. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран. Это сильнейшие самбисты из Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Канады, Киргизии, Монголии, Нигера, России, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Сирии, Хорватии, Чехии и Южной Кореи. Программа турнира включала в себя состязания в девяти весовых категориях: до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг. Россию на турнире представляли самбисты из Москвы, Московской, Иркутской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия) и других субъектов РФ. Главным судьей соревнований стал Иван Нетов из Болгарии.

По информации федерации самбо Иркутской области, победителями и призёрами третьего международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала» стали:

в весовой категории до 52 кг

1. Родион Асканаков (Горно-Алтайск, Россия);
2. Ганбаяр Ганхуяг (Монголия);
3. Омак Монгуш (Новосибирск, Россия);
3. Торин Макфэдьен (Канада);

в весовой категории до 57 кг

1. Лутфилла Сайдаматов (Узбекистан);
2. Семён Тайпинов (Горно-Алтайск, Россия);
3. Монхбат Баярайхан (Монголия);
3. Рустам Конзошев (Горно-Алтайск, Россия);

в весовой категории до 62 кг

1. Эжер Кеденов (Горно-Алтайск, Россия);
2. Бадбаяр Одхуу (Монголия);
3. Бакитзан Гумыр (Казахстан);
3. Алексей Ебечеков (Горно-Алтайск, Россия);

в весовой категории до 68 кг

1. Зафар Алабергенов (Узбекистан);
2. Степан Кобенов (Новосибирск, Россия);
3. Павел Пантелеев (Новосибирск, Россия);
3. Тариел Аббасов (Израиль);

в весовой категории до 74 кг

1. Роман Мамедов (Россия);
2. Санатбек Исманов (Узбекистан);
3. Дмитрий Бодров (Иркутск, Россия);
3. Олжас Тлеубергенов (Казахстан);

в весовой категории до 82 кг

1. Евгений Алешков (Иркутск, Россия);
2. Дежан Гунджави (Хорватия);
3. Ганшагал Батяргал (Монголия);
3. Бурхонон Равшанов (Иркутск, Россия);

в весовой категории до 90 кг

1. Роман Егоров (Россия);
2. Матиас Барик (Хорватия);
3. Владимир Укоев (Якутск, Россия);
3. Мирослав Вацек (Чехия);

в весовой категории до 100 кг

1. Антон Рубицкий (Иркутск, Россия);
2. Ахлиддинон Ходжаев (Узбекистан);
3. Андрей Баранов (Бурятия, Россия);
3. Артём Бабкин (Киргизия);

в весовой категории свыше 100 кг

1. Алексей Князев (Иркутск, Россия);
2. Маинассара Адамок Халиду (Нигер);
3. Хусниддин Хакимов (Узбекистан). 
спорт самбо боевое самбо Иркутск турнир Бурятия
 
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