Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»

У спортсменов Иркутской области – пять медалей



В Иркутске 3 сентября прошёл международный турнир по боевому самбо категории «Б» «Кубок Байкала». Во дворце спорта «Труд» за звание лучших соревновались более 100 борцов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, международный турнир проводился в столице региона третий раз. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран. Это сильнейшие самбисты из Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Канады, Киргизии, Монголии, Нигера, России, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Сирии, Хорватии, Чехии и Южной Кореи. Программа турнира включала в себя состязания в девяти весовых категориях: до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг. Россию на турнире представляли самбисты из Москвы, Московской, Иркутской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия) и других субъектов РФ. Главным судьей соревнований стал Иван Нетов из Болгарии.



По информации федерации самбо Иркутской области, победителями и призёрами третьего международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала» стали:



в весовой категории до 52 кг



1. Родион Асканаков (Горно-Алтайск, Россия);

2. Ганбаяр Ганхуяг (Монголия);

3. Омак Монгуш (Новосибирск, Россия);

3. Торин Макфэдьен (Канада);



в весовой категории до 57 кг



1. Лутфилла Сайдаматов (Узбекистан);

2. Семён Тайпинов (Горно-Алтайск, Россия);

3. Монхбат Баярайхан (Монголия);

3. Рустам Конзошев (Горно-Алтайск, Россия);



в весовой категории до 62 кг



1. Эжер Кеденов (Горно-Алтайск, Россия);

2. Бадбаяр Одхуу (Монголия);

3. Бакитзан Гумыр (Казахстан);

3. Алексей Ебечеков (Горно-Алтайск, Россия);



в весовой категории до 68 кг



1. Зафар Алабергенов (Узбекистан);

2. Степан Кобенов (Новосибирск, Россия);

3. Павел Пантелеев (Новосибирск, Россия);

3. Тариел Аббасов (Израиль);



в весовой категории до 74 кг



1. Роман Мамедов (Россия);

2. Санатбек Исманов (Узбекистан);

3. Дмитрий Бодров (Иркутск, Россия);

3. Олжас Тлеубергенов (Казахстан);



в весовой категории до 82 кг



1. Евгений Алешков (Иркутск, Россия);

2. Дежан Гунджави (Хорватия);

3. Ганшагал Батяргал (Монголия);

3. Бурхонон Равшанов (Иркутск, Россия);



в весовой категории до 90 кг



1. Роман Егоров (Россия);

2. Матиас Барик (Хорватия);

3. Владимир Укоев (Якутск, Россия);

3. Мирослав Вацек (Чехия);



в весовой категории до 100 кг



1. Антон Рубицкий (Иркутск, Россия);

2. Ахлиддинон Ходжаев (Узбекистан);

3. Андрей Баранов (Бурятия, Россия);

3. Артём Бабкин (Киргизия);



в весовой категории свыше 100 кг



1. Алексей Князев (Иркутск, Россия);

2. Маинассара Адамок Халиду (Нигер);

3. Хусниддин Хакимов (Узбекистан).

