Автоинспекторы стали участниками линеек и классных часов в День знаний
Сотрудники ГИБДД Бурятии участвовали в торжественных линейках и классных часах, посвящённых началу нового учебного года. Школьникам напомнили о правилах дорожной безопасности.
В Кабанском районе автоинспекторы стали участниками классного часа для первоклассников. На встрече с полицейскими юные пешеходы повторили правила безопасного перехода проезжей части.
В Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД выступили на торжественных линейках в образовательных учреждениях. Взрослым и детям напомнили о важности соблюдения ПДД и безопасном пути в школу.
Участниками праздничных мероприятий ко Дню знаний в Кяхтинском районе стали сотрудники Военной автомобильной инспекции.
- По хорошей традиции, они вместе с сотрудниками Госавтоинспекции встречали детей на пешеходных переходах около школ. Школьникам и их родителям разъясняли правила безопасного поведения на дороге, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
На севере Бурятии в первый день нового учебного года в гости к школьникам пришли сотрудники ГИБДД и ПДН. Одним из первых уроков для ребят стал классный час по безопасности. Автоинспекторы рассказали детям, как обезопасить себя на проезжей части и правильно выбрать безопасный путь в школу. Сотрудники ПДН, в свою очередь, предупредили о сохранности личных вещей, соблюдении мер безопасности в быту и законопослушном поведении.
- В ближайшие дни сотрудники ГИБДД проведут мероприятия, направленные на повышение безопасности юных участников дорожного движения, во всех образовательных учреждениях, - заключили автоинспекторы.
Сотрудники ГИБДД Бурятии пришли на классные часы
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