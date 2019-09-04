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Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите

Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей

7 сентября в Чите на государственной конюшне имени Хосаена Хакимова пройдут межрегиональные конноспортивные соревнования и выставка-ярмарка продукции предприятий агропромышленного комплекса Забайкальского края. Ожидается, что в стартах примут участие представители муниципальных районов края, а также команды из республики Бурятия и Иркутской области.

Участники будут соревноваться в конкуре – соревновании по преодолению препятствий, а также в 17 скачках и заездах. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона рублей. Традиционно будет разыграна главная награда соревнований – Большой приз правительства Забайкальского края.

На агропромышленной выставке забайкальцы смогут приобрести товары народного промысла, садовый инвентарь, саженцы, овощи, мясо, мёд, орехи и многое другое. Участниками выставки-ярмарки станут предприятия общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства и организации.

На мероприятие приглашаются все желающие. Ярмарка откроется в 11:00, начало соревнований – в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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