Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
7 сентября в Чите на государственной конюшне имени Хосаена Хакимова пройдут межрегиональные конноспортивные соревнования и выставка-ярмарка продукции предприятий агропромышленного комплекса Забайкальского края. Ожидается, что в стартах примут участие представители муниципальных районов края, а также команды из республики Бурятия и Иркутской области.
Участники будут соревноваться в конкуре – соревновании по преодолению препятствий, а также в 17 скачках и заездах. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона рублей. Традиционно будет разыграна главная награда соревнований – Большой приз правительства Забайкальского края.
На агропромышленной выставке забайкальцы смогут приобрести товары народного промысла, садовый инвентарь, саженцы, овощи, мясо, мёд, орехи и многое другое. Участниками выставки-ярмарки станут предприятия общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства и организации.
На мероприятие приглашаются все желающие. Ярмарка откроется в 11:00, начало соревнований – в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У спортсменов Иркутской области – пять медалей
Юбиляру исполнилось 90 лет
Свою работу начал сайт «Голос забайкальца»
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы
Акция приурочена к празднованию Дня города
В соревнованиях приняли участие 9 команд
Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы
Он купил билет на сайте за 40 рублей
Охрану правопорядка обеспечат около 300 сотрудников
Он и его родители скоро переедут на новую территорию
Пенсионеры Бурятии могут найти новую работу и пройти медицинскую диагностику на ярмарке «Активное долголетие»