Юбиляру исполнилось 90 лет
90-летний юбилей отметила жительница Кяхтинского района Бурятии Мария Николаевна Соколова. Долгожительницу поздравили представители администрации района, отдела социальной защиты населения, совета ветеранов и вручили поздравительные открытки, а также сертификат на единовременную выплату.
Мария Николаевна родилась в селе Хилтокой Красночикойского района Читинской области в большой многодетной семье. Вскоре её семья переехала жить в село Кудара-Сомон. Во время Великой Отечественной войны, ещё ребенком, она помогала односельчанам шить вещи для бойцов Красной Армии. С 1949 года начала работать посудницей в столовой села Кудара-Сомон, трудилась пекарем, поваром в аймачной больнице, в детском саду. В 1991 году ушла на заслуженный отдых.
За добросовестный труд Мария Николаевна удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», званий «Ветеран труда» и «Ударник коммунистического труда», награждена всеми юбилейными медалями ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
В Кяхтинском районе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
У спортсменов Иркутской области – пять медалей
Юбиляру исполнилось 90 лет
Свою работу начал сайт «Голос забайкальца»
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы
Акция приурочена к празднованию Дня города
В соревнованиях приняли участие 9 команд
Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы
Он купил билет на сайте за 40 рублей
Охрану правопорядка обеспечат около 300 сотрудников