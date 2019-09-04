В Кяхтинском районе Бурятии поздравили долгожительницу

Юбиляру исполнилось 90 лет



90-летний юбилей отметила жительница Кяхтинского района Бурятии Мария Николаевна Соколова. Долгожительницу поздравили представители администрации района, отдела социальной защиты населения, совета ветеранов и вручили поздравительные открытки, а также сертификат на единовременную выплату.



Мария Николаевна родилась в селе Хилтокой Красночикойского района Читинской области в большой многодетной семье. Вскоре её семья переехала жить в село Кудара-Сомон. Во время Великой Отечественной войны, ещё ребенком, она помогала односельчанам шить вещи для бойцов Красной Армии. С 1949 года начала работать посудницей в столовой села Кудара-Сомон, трудилась пекарем, поваром в аймачной больнице, в детском саду. В 1991 году ушла на заслуженный отдых.



За добросовестный труд Мария Николаевна удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», званий «Ветеран труда» и «Ударник коммунистического труда», награждена всеми юбилейными медалями ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

