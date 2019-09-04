 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

В Кяхтинском районе Бурятии поздравили долгожительницу

В Кяхтинском районе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество,  Фото:pixabay.com
Юбиляру исполнилось 90 лет

90-летний юбилей отметила жительница Кяхтинского района Бурятии Мария Николаевна Соколова. Долгожительницу поздравили представители администрации района, отдела социальной защиты населения, совета ветеранов и вручили поздравительные открытки, а также сертификат на единовременную выплату.

Мария Николаевна родилась в селе Хилтокой Красночикойского района Читинской области в большой многодетной семье. Вскоре её семья переехала жить в село Кудара-Сомон. Во время Великой Отечественной войны, ещё ребенком, она помогала односельчанам шить вещи для бойцов Красной Армии. С 1949 года начала работать посудницей в столовой села Кудара-Сомон, трудилась пекарем, поваром в аймачной больнице, в детском саду. В 1991 году ушла на заслуженный отдых.

За добросовестный труд Мария Николаевна удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», званий «Ветеран труда» и «Ударник коммунистического труда», награждена всеми юбилейными медалями ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
юбилей ветераны пенсионеры долгожитель Кяхтинский район Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
Общество, 04.09.2019
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Общество, 04.09.2019
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Общество, 04.09.2019
У спортсменов Иркутской области – пять медалей
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Общество, 04.09.2019
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
Общество, 04.09.2019
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Общество, 04.09.2019
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
На Байкале растёт популяция рыси
На Байкале растёт популяция рыси
Общество, 04.09.2019
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
Общество, 04.09.2019
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Общество, 04.09.2019
Акция приурочена к празднованию Дня города
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Общество, 04.09.2019
Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы
Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей
Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей
Общество, 04.09.2019
Он купил билет на сайте за 40 рублей
Полицейские обеспечат порядок в День города Улан-Удэ
Полицейские обеспечат порядок в День города Улан-Удэ
Общество, 04.09.2019
Охрану правопорядка обеспечат около 300 сотрудников

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^