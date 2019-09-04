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В Иркутской области пройдёт большой буддийский обряд

В Иркутской области пройдёт большой буддийский обряд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Обряд считается редким и проводится лишь по особым случаям

7 сентября в 15 часов в Усть-Ордынском дацане Иркутской области пройдёт обряд «Жинсрэг» - огненная пуджа.

Молебен проведут ламы Усть-Ордынского дацана с ламами-тантристами из дацана Бурятии Дуйнхор (Верхняя Берёзовка, Улан-Удэнский дацан).

Обряд считается редким и проводится лишь по особым случаям. Для устранения препятствий, болезней, порчи, для достижения достатка.

- Дацан осуществляет важный проект «Школа бурятского языка» и для его благополучного завершения нужен «засал», или поправление. Для того чтобы убрать препятствия и очистить путь. И, конечно же, для наших прихожан, верующих, чтобы устранили свои жизненные трудности, обрели защиту и гармонию в жизни, - сообщается в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России.

Ритуал также называют подношение через огонь божествам. Верующие считают, что этот обряд хорош для очищения пространства, устранения кармических препятствий, хронических болезней, порчи. Особенно полезен обряд для устранения препятствий к долгой жизни, благоприятен для начала каких-либо дел, открытия бизнеса, - поясняют ламы.

- Во время обряда первое подношение делается хозяину огня, затем божествам подносят тростниковые палочки – символ могущества и величия, топленое масло – символ порождения могущества, кунжут – символ очищения от скверны тела, речи и ума, овёс – символ увеличения богатства, рис – символ накопления благих деяний, добродетелей, ячмень – символ увеличения духовной силы, горох – символ увеличения физической силы, пшеницу – символ избавления от болезней, колосья проса – символ долголетия, - поясняют в Сангхе.

Считается, что на место, где проводится Жинсрэг, спускаются божества, которые готовы исполнить желания верующих.
буддизм
 
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