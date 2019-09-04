Участники праздника «День Байкала» проверили свою эрудицию
1 сентября в центре Иркутска состоялся праздник «День Байкала». Сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» провели квест «Заповедный уголок» для желающих проверить свою эрудицию.
- Многие участвовали семьями, и дети, и взрослые с энтузиазмом разгадывали ребусы и загадки, находили ошибки художника, отвечали на вопросы о представителях животного и растительного мира Прибайкалья. Это была не просто развлекательная игра, но и очень познавательная игра. Наши сотрудники рассказывали интересные факты о животных и растениях Прибайкалья, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Активных участников в «Заповедном уголке» было свыше тысячи человек. Практически всех участников наградили фирменными подарками, а самым активным семьям вручили за знания и смекалку книгу «Налимкины хитрости».
- Даже когда закончились призы для участников, люди всё равно с радостью разгадывали загадки. И этот конкурс можно назвать международным, так как группа гостей из Китая тоже приняла участие, не смотря на то, что они не владели русским языком и были без переводчика, все таки им удалось отгадать слово, - признались организаторы.
Совместно благотворительный фонд «Подари планете жизнь» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в рамках акции «Скажи_мусору_НЕТ!» организовали первую в Иркутске шагающую фотовыставку.
Добровольцы не только демонстрировали красивейшие пейзажи, уникальных представителей флоры и фауны Прибайкалья, но и делились знаниями в области экологии, охраны природы, как правильно утилизировать мусор.
В центре Иркутска рассказали об обитателях Байкала
Общество, Фото:
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