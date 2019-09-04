«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с работающей бензопилой

Артист Государственного цирка Бурятии, акробат-вольтижёр Арсалан Аюшеев поразил пользователей опасным трюком. Он выложил в своём аккаунте в «Инстаграме» видео, где делает эффектный кувырок с включенной бензопилой (Опасно! Не повторять!)
«Наша работа - создавать эффектное искусство», подписал он ролик на английском языке.
Пользователи восхищаются необычным «номером»:
«Самый опасный трюк»
«Да, брат, ты опасный тип! Удачи тебе»
«На грани фола! По-моему, это Ваш самый опасный трюк. Но круто! Нереально круто!»
«До инфаркта доведешь»
«Надо было какое-нибудь полено распилить»
«Надо было в прыжке дерево спилить»
В комментариях Арсалан Аюшеев признаётся, что «страшнее было прыгать с косой». Также он здесь добавляет, что перед выполнением трюков тренируется с муляжами.
- Мне тоже страшно прыгать с холодными предметами, я сначала беру какой-нибудь самодельный муляж и прыгаю, только после отработки ждёт риск, - пишет парень.
Как сообщал «Байкал-Daily», артист цирка ранее показывал кувырок с косой, зонтиком, он прыгал с различных возвышенностей. Тогда жители Бурятии окрестили его местным Джеки Чаном.
Чуть позже он вновь шокировал всех. На видео Арсалан вставляет в деревянную опору палку и поджигает её. Потом он эффектно в перевороте сбивает ногой её, отчего она гаснет.