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В Улан-Удэ автоинспекторы напомнили детям о дорожной безопасности

В Улан-Удэ автоинспекторы напомнили детям о дорожной безопасности
Общество,  Фото:УГИБДД
Повторяли правила безопасного дорожного поведения на центре города

В первый день нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Безопасное детство» организовали для юных пешеходов практические занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Интерактивная площадка безопасности открылась площади Советов в Улан-Удэ.

- С помощью макета пешеходного перехода автоинспекторы учили подростков безопасному переходу проезжей части. Также им предлагали принять участие в викторине на знание основ дорожной безопасности. За правильные ответы школьникам дарили подарки - канцелярские принадлежности, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Кроме того, полицейские предложили детям и их родителям поучаствовать в тематической фотосессии и через социальные сети поделиться своими фотографиями, пропагандирующими безопасное участие в дорожном движении.

- И взрослые, и школьники охотно фотографировались с плакатами «Я – примерный пешеход», «Я соблюдаю ПДД», «Я перехожу дорогу по пешеходному переходу», которые они обещали опубликовать на своих страничках в социальных сетях, - сообщают дорожные полицейские.

По словам организаторов, массовым мероприятием в очередной раз напомнили о необходимости повышения уровня дорожной грамотности среди детей и важности привития им навыков правильного поведения на дороге с самых ранних лет.
ГИБДД
 
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