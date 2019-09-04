Повторяли правила безопасного дорожного поведения на центре города
В первый день нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Безопасное детство» организовали для юных пешеходов практические занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Интерактивная площадка безопасности открылась площади Советов в Улан-Удэ.
- С помощью макета пешеходного перехода автоинспекторы учили подростков безопасному переходу проезжей части. Также им предлагали принять участие в викторине на знание основ дорожной безопасности. За правильные ответы школьникам дарили подарки - канцелярские принадлежности, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Кроме того, полицейские предложили детям и их родителям поучаствовать в тематической фотосессии и через социальные сети поделиться своими фотографиями, пропагандирующими безопасное участие в дорожном движении.
- И взрослые, и школьники охотно фотографировались с плакатами «Я – примерный пешеход», «Я соблюдаю ПДД», «Я перехожу дорогу по пешеходному переходу», которые они обещали опубликовать на своих страничках в социальных сетях, - сообщают дорожные полицейские.
По словам организаторов, массовым мероприятием в очередной раз напомнили о необходимости повышения уровня дорожной грамотности среди детей и важности привития им навыков правильного поведения на дороге с самых ранних лет.
В Улан-Удэ автоинспекторы напомнили детям о дорожной безопасности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Повторяли правила безопасного дорожного поведения на центре города
Республиканская станция переливания крови примет участие в ярмарке здоровья ко Дню города
После прокурорского вмешательства работники получили доплаты и компенсации
В дело вмешалась прокуратура
Под отключение попали дома с бульвара Карла Маркса
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 сентября по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Также состоятся большая развлекательная программа и конно-спортивные выступления
Корпуса соответствуют всем современным требованиям безопасности
Соперники поделили между собой 18 комплектов наград
На площади Декабристов выступят коллективы из Читы, Улётов, Чернышевска и Шилки
В Братск приедут гости из Дархана
На открытии мероприятия выступили театры песни и танца «Забайкалье» и «Амар сайн»
Мероприятие проходит в областном центре уже в четвёртый раз
В программе спортивного мероприятия – три силовых баттла и показательные выступления
Летний проект «Городская площадь талантов» завершится на острове Конный