Жители Бурятии смогут стать донорами на ярмарке здоровья



6 сентября на площади Советов в Улан-Удэ в рамках ежегодной ярмарки здоровья ко Дню города с 10:00 до 14:00 будет работать мобильный пункт переливания крови.



Бурятская республиканская станция переливания крови приглашает всех желающих сдать кровь. Чтобы стать донором нужно подготовиться и помнить важные правила сдачи крови.



Донором может стать здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Бурятии, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. Желающим сдать кровь и её компоненты – иметь при себе паспорт, данные флюорографического обследования, соблюдать режим питания донора.



Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врачом - трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.



Как подготовиться?



• Избегайте накануне и утром перед дачей крови приёма жирной, мясной и молочной пищи;

• избегайте накануне кроводачи значительных физических нагрузок;

• нежелательно приходить на дачу крови после ночного дежурства;

• воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя за 48 часов до дачи крови;

• необходим лёгкий завтрак в виде сладкого чая, сухариков, сока, фруктов, овощей.



В день сдачи крови донор обеспечивается денежной компенсацией на питание. Так же в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы.



