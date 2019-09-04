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Жители Бурятии смогут стать донорами на ярмарке здоровья

Жители Бурятии смогут стать донорами на ярмарке здоровья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Республиканская станция переливания крови примет участие в ярмарке здоровья ко Дню города

6 сентября на площади Советов в Улан-Удэ в рамках ежегодной ярмарки здоровья ко Дню города с 10:00 до 14:00 будет работать мобильный пункт переливания крови.

Бурятская республиканская станция переливания крови приглашает всех желающих сдать кровь. Чтобы стать донором нужно подготовиться и помнить важные правила сдачи крови.

Донором может стать здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Бурятии, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. Желающим сдать кровь и её компоненты – иметь при себе паспорт, данные флюорографического обследования, соблюдать режим питания донора.

Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врачом - трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

Как подготовиться?

• Избегайте накануне и утром перед дачей крови приёма жирной, мясной и молочной пищи;
• избегайте накануне кроводачи значительных физических нагрузок;
• нежелательно приходить на дачу крови после ночного дежурства;
• воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя за 48 часов до дачи крови;
• необходим лёгкий завтрак в виде сладкого чая, сухариков, сока, фруктов, овощей.

В день сдачи крови донор обеспечивается денежной компенсацией на питание. Так же в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы.

Донорство крови
 
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