В Бурятии работникам магазина выплачивали зарплату ниже МРОТ

После прокурорского вмешательства работники получили доплаты и компенсации



Прокуратура Муйского района Бурятии с привлечением контрольно-счётной палаты муниципального образования «Муйский район» в рамках деятельности рабочей группы по легализации теневой части заработной платы проверила исполнение трудового законодательства работодателями района.



Выявлено, что предприниматель, осуществляющая розничную торговлю продуктами с января по май 2018 года выплачивала работникам заработную плату в размере ниже минимального размера оплаты труда.



Прокурором района работодателю внесено представление, которое удовлетворено, 14 работников получили доплаты до МРОТ и компенсации за их задержку на общую сумму 124 тысяч рублей.



Предприниматель привлечена к административной ответственности, её оштрафовали на 3 тысячи рублей.



Кроме этого, прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, в интересах двух бывших работников направлены заявления о выдаче судебных приказов на общую сумму 5 тысяч рублей, задолженность погашена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

