В Окинском районе Бурятии с нарушением провели закупку

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, управление делами муниципального образования «Окинский район» нарушило закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



По закону, у единственного поставщика может осуществляться муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую четырёхсот тысяч рублей, -



- Вопреки закону учреждением, в отсутствие конкурентного способа определения поставщика, с ООО «Байкал Форест» заключён договор на приобретение фронтального погрузчика на сумму 2 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, договор не содержал расчёта и обоснования цены.



В отношении начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.



Постановление о назначении наказания вступило в законную силу.

