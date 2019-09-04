В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, управление делами муниципального образования «Окинский район» нарушило закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
По закону, у единственного поставщика может осуществляться муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую четырёхсот тысяч рублей, -
- Вопреки закону учреждением, в отсутствие конкурентного способа определения поставщика, с ООО «Байкал Форест» заключён договор на приобретение фронтального погрузчика на сумму 2 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, договор не содержал расчёта и обоснования цены.
В отношении начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.
Постановление о назначении наказания вступило в законную силу.
В Окинском районе Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, Фото:
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